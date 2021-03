Lugejakiri | Elukaaslane viskas mu eksi pildid lõkkesse 

„Nädalavahetusel töölt koju tulles vaatasin juba eemalt, et vau- mees on end televiisori eest püsti ajanud ja võsas natuke möllanud. Lõke paistis kohe kaugele. Kui maja ette sain, siis käisin tiiru lõkke juures ja märkasin, et midagi on välja pudenenud. See oli pool fotot minust ja mu eksist,” kirjutab Kristiina.

Naine otsustas võtta hetke mõtlemiseks.

„Läksin tuppa ega teinud üldse väljagi, et midagi valesti oleks. Uurisin talt, et millest lõkke püsti pani. Ütles, et raius hommikul võsa ja pani kuuri alt vanad pappkastid põlema. Fotode kohta ei öelnud sõnagi,” selgitab Kristiina.

Ka siis otsustas ta veel vaikida, sest tahtis vaadata esiti pööningule.

„Mul on varasemast suhtest asjad tõstetud pööningule karpidesse. Ta on kõik aeg teadnud, et need seal on. Pole ta varasemalt end sellest häirituna tundnud. Pööningul sain kohe aru, et seal on tuhnitud ja asju tõstetud. Kusjuures- mitu kasti asjadega, mis seal oleks pidanud olema – neid ei olnud. Ma hakkasin süüa tegema ja ise mõtlesin, et mis siis nüüd lahti on. Üritasin viha maha endas suruda, aga kuidagi petetud tunne oli. Miks ta peaks minu fotosid lihtsalt niisama põletama? Ühtegi arusaadavat vastust ma enda peast ei leidnud. Oleme eksiga juba ligi 10 aastat lahus olnud. Ja me peaaegu ei suhtle enam. Oma mehega kuus aastat koos ja meil on ühine laps,” arutles naine terve õhtu endamisi erinevaid mõtteid.

Pere sõi õhtusöögi rahus, aga pärast lapse uinumist tundis naine, et nii vaikides ta vastuseid oma küsimustele ei saa.

„Istusime televiisori ees, kui uurisin, et kuhu osad kastid pööningult jäänud on. Nagu seinaga oleks rääkinud. Istus rahulikult edasi ja arvas, et eks teiste all või kuuri alla viidud. Mul vererõhk tõusis, sest ma ei saanud aru, miks sellist näitemängu vaja oli. Küsisin lõkke kohta, et kas seal ei või mõni kast olla. Ja isegi see ei murdnud teda, vaid kordas varasemast väidet, et viis kuuri alt mõned kastid lõkkesse,” otsustas Kristiina otse mehelt küsida, kuidas ta eksist foto küll leekides hävida võis.