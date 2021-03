Lugejakiri | Seitse aastat abielu päädis suguhaiguste ja petmisega 

Merje elas abikaasaga enda arvates ligi seitse aastat väga õnnelikult. „Meil jagus teemasid rääkimiseks, olid ühised sõbrad ja ka voodielu näis klappivat. Aga mingi hetk teatas mulle naistearst, et mu proovid pole korras ja vajan ravi. See tõmbas justkui vaiba jalge alt ära,” kirjutab naine.

Merjel avastati papilloomviirus ja emakakaelas muutused, mis vajasid kirurgilist sekkumist. „Olime sel ajal endiselt suhtes ja mees oli väga toetav. Poputas ette ja taha. Hing ei andnud küll rahu, et kust mul nüüd sellised jamad tervisega tulevad, sest minu jaoks oli ta selle ajani ainus voodipartner. Ta ise rahustas mind, et oli veebist lugenud, kuidas ka vetsupotilt olevat võimalik neid saada. Ma töötasin toona suures ettevõttes, kus tualetis käis mitu osakonda läbi. Olin loll ja isegi uskusin teda,” meenutab Merje.

Ravi sai tehtud, aga ka mõni aasta hiljem tuli naisel ravida klamüüdiat. „Lisaks hakkas arst mulle rääkima ohutust anaalseksist, mida mina ei olnud harrastanud. Minu ihust olla leitud baktereid, mis viitavat siiski, et ma sellega tegelen. Võttis sõnatuks. Kodus mees jälle rahustas ja oli nõus minuga koos ravimeid võtma. Soovitas mul muudkui ikka vältida pigem tööl tualetis käimist, et see olevat ikka see kurja juur mind tabavates haigustes. Sattusin toona ka arstile, kes vaatas mulle justkui ülevalt alla. No mulle endale tundus. Eks ma tundsin end ka ebamugavalt. Ma ei julgenud midagi väga küsida,” selgitab Merje.

Kui jälle arstil käies selgus, et jälle peab ravima ja suguhaigus kimbutab, siis tegi naine suu lahti ja küsis kõik teda piinavad küsimused ära. „Ma olin šokis ja pahviks löödud. Ma olen sellele arstile väga tänulik. Ta avas mu haigusloo ja selgitas ära ka eelmised korrad. Vastas igale mu küsimusele ja kinnitas, et ma ei ole midagi valesti teinud ega pea end süüdi tundma. Tungivalt soovitas ta mul rääkida enda mehega. Kindel on see, et mind tabanud tervisehädad ei tulnud tualetist.

Selle teadmise ja enesekindlusega ma kodus mehe ka pihtide vahele võtsin. Selgus, et mu „kallike” oli mõnuga pidudelt ja portaalidest teisi naisi leidnud ja nautinud. Kõige enam kriibib hinge senini see mõte, et tema lõbu jälitab mind siiani. Pean käima endiselt korra aastas arstil proove andmas ja end näitamas. Miks seatakse oma partner niimoodi ohtu? Kasutaks siis kaitsevahendeid vähemasti... Endiselt tõrgub mõistus sellest kõigest, mis lõpuks selgus. Neid partnereid jagus vasakule ja paremale... Ise aga töötles mind ja minu hügieeniharjumusi. Kõik meie ilusad hetked ühiselt on tema hoolimatuse tõttu tuhaks mu sees põlenud. Ei taha ma midagi head meenutada ega pilte vaadata. Hea, et temast lahti sain ega lapsi siia ilma talle ei sünnitanud,” tänab Merje õnne, et niigi läks.