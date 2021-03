Lugejakiri | Tahan teada, kas mu lapse õpetaja on vaktsineeritud! 

„Laps on paar päeva koolis käinud, sest algklassid ei ole e-õppel. Nüüd tekkis meil osade vanematega arutelu, kus tõusis päevakorda, kas meil oleks õigus teada, millised õpetajad on vaktsineeritud. Põhjus tegelikult ikka see, et hoolime ju enda lastest ja peredest,” kirjutab Silja.

Vanemate muret suurendab ka see, et kodus räägivad lapsed, et üks õpetaja köhib tunnis ega kanna maski.

„Ma tean, et köhimiseks on ka muid põhjuseid, aga hetkel tõuseb esimesena pähe ikkagi koroonaviirus. Arutasime vanematega, et tavapäraselt on iga inimese tervis eelkõige tema enda asi, aga hetkel oleme ju ikkagi väga teistsuguses olukorras. Ja kui koolides nimekirju koostati, siis avaldasid ju õpetajad samamoodi enda tervist puudutava soovi direktorile, kes selle alles arstidele edastas. Ja igati näib põhjendatud meie huvi selle info kohta. Kui riik on leidnud, et algklassid peavad koolis käima ja seeläbi on nende pered seatud suuremasse ohtu, siis peaks olema mul ka info, kas lapsega tegelevad õpetajad on teinud hetkel kõik võimaliku, et koroonaviirus ei leviks,” leiab Silja.

Ema loodab, et varsti mõeldakse sellele küsimusele laiemalt ka riigis.

„Ma ei ootagi, et tervele riigile kuulutataks, kes on vaktsineeritud, kes mitte. Aga info konkreetselt lapsevanemale võiks tulla, kas minu lapsega tegelevad pedagoogid on vaktsineeritud või mitte. Ja mul peaks olema õigus ka mingile alternatiivsele lahendusele, kui mõni õpetaja pole vaktsineeritud,” loodab Silja, et peagi jagatakse koolides lapsevanematele vaktsineeritud õpetajate kohta info.