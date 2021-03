Naistelehe kultuuriuudised: vaata närvikõdi tekitavat seriaali või avasta Eesti taluarhitektuuri 

Foto: jupiter.ee

Provintsist pärit Vera palgatakse põetajaks uhkesse majja. Neiu on võlutud luksuslikust elamust ja muidugi luksuslikust töötasust. Peagi aga hakkab ta märkama, et majas toimuvad kummalised asjad ja kõik elanikud varjavad midagi. Tütarlaps ei mõista, kust ilmuvad tema hoolealuse kehale igal ööl uued süstimisjäljed või miks lahkus eelmine põetaja majast dokumentideta. Et Vera on seotud konfidentsiaalsuslepinguga, ei tohi ta küsimusi esitada, välismaailmaga suhelda ega isegi telefoni kasutada. Peagi leitakse järvest noore neiu surnukeha ja kohale tuleb politsei ...