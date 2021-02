Dilaila kolumn | Ei otsi kirjasõpra 

Sõbrants otsib parasjagu tutvumisäppides armastust ning on juba paar kuud ühe noormehega tšättinud. Kutt teab juba põhimõtteliselt ta menstruaaltsüklit ja näopooride mustrit, kuid kokku pole nad saanud. Mitu korda on sõbrants kuupäeva ja kellaajagi välja käinud, kuid tüübil tuleb alati midagi ette. Näiteks väitis ta kaua, et auto on remondis, samas aga leidis kuidagi võimaluse ligipääsmatusse maakolkasse vanaema juurde minna.