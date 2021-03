SOOME-UGRI KULTUURIPEALINN 2021! Põnevad faktid soomeugrilaste ja mulkide kohta 

Mulgimaa on Eesti üks tugevama identiteedi ja kultuuriga piirkondi. Ometi on see paljudele veel avastamata paradiis. Kultuuripealinna tiitlist kantuna toimub terve aasta vältel soome-ugri rahvaste ja ennekõike mulkide traditsioonidega seotud üritusi. Unikaalsete mulgi mustrite abil tutvustatakse kõike seda, miks Mulgimaal on hea elada.