„MÕTTEKOHT“ | Miks on oluline oma tundeid ausalt väljendada ja kuidas seda teha? 

Miks on oluline oma tundeid ausalt jagada, selmet kaaslasele vaid kurva koera pilguga otsa vaadata? Triin Põldme-Uibo nendib, et ausus iseenda vastu võiks olla inimese esmane prioriteet. Kui mõista iseend, oma tundeid ja seejärel õppida neid väljendama, võib olla kindel, et ümbritsevad suhted saavad senisest paremaks. Seda nii tööl kui lähedastes suhetes. Sest inimeseks olemine seisneb ühiselt elamises ja koostöös ning ausalt tunnete väljendamine on üks selle osa.