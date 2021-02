Tee oma riidekapis inventuur ja loobu nendest seitsmest asjast! 

1. Sama särk mitmes eri toonis

Kui sul on mitu samasugust riideeset, võta need välja, pane ritta ja vali üks, mida sa kõige rohkem kannad. Rõivakomplektide kokkupanemiseks on palju viise, ära piira end ühe kindla lõikega T-särgiga.

Väga lihtne on oodata päeva, mil sulle mahub pesus kokku tõmmanud kudum selga, aga sa peaksid looma garderoobi, kus on asjad, mida sa kannad praegu. Sama lugu on ka mitu numbrit suuremate riietega, mille sa ostsid lihtsalt seetõttu, et sulle meeldis lõige, värv või muster.

Muidugi on raske lahti lasta rõivastest, mille peale sa kulutasid palju raha või mis on sulle mõnel muul moel kallid, aga oluline on olla realistlik ja luua garderoob, kus oluline on kvantiteet, mitte kvaliteet. Vaata igat oma eset ja küsi endalt, mis teeb selle nii eriliseks, et peaksid selle alles jätma. Kas sa saad selle väiksemaks õmmelda või internetis maha müüa ja raha tagasi saada? Kui ei, siis on aeg see kogumispunkti viia.

3. Väljaveninud rinnahoidjad

Selle punkti all pole mõeldud erilist pitsrinnahoidjat, mida sa kannad ainult erilistel puhkudel, vaid tavalist rinnahoidjat, mida sa oled kandnud nii palju, et see on sulle juba selga ära kulunud. Raske on loobuda rinnahoidjast, mida sa oled aastaid kandnud ja mis istub hästi, aga üldiselt võiks korra aastas oma aluspesu üle vaadata ja loobuda nendest rinnahoidjatest ja aluspükstest, mis on oma vormi kaotanud. Nende asemele osta endale uus ja mugav pesu. Muidugi saad oma rinnahoidja eluiga tunduvalt pikendada, kui kannad selle eest õigesti hoolt.