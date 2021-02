Seitse lihtsat ja soodsat ideed koolivaheajaks, mis toetavad pere heaolu  

Uni on põnev teema ja magamiseks on nii palju põhjuseid, aga kas olete koos lastega ka arutanud, miks on kvaliteetne uni kasulik? Magades taastuvad rakud ja paranevad lihased. Uni on ka ajule vajalik, sest magamine võimaldab ajurakkudel mälestusi ümber korraldada ja struktureerida. Magades vabaneb aju jääkainetest ja uni on tähtis ka immuunsüsteemi toetamisel. Piisavad unetunnid ja hea uni on seetõttu väga oluline.