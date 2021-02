Lugejakiri | Kus on turvameeste pilgud, kui kaubanduskeskustes möllavad noored? 

„Esimene ebameeldiv üllatus oli pinksilaudade juures, kus ligi kümmekond teismelist lolli mängis. Mõni tegi tõenäoliselt TikToki tarbeks videot, aga mõni teine aeles lihtsalt niisama põrandal või vajus sõbrale selga. Ei olnud neil maske ega hoidnud nad vahemaad. Kus olid turvamehed? Ei tea, sest seal neid igatahes ei olnud. Ja neid ka ei tulnud. Ja tegu ometigi kaubanduskeskusega, kus kõik peaks kaamerasilmale nähtav olema. Loomulik oleks, et turvamehed näevad ja reageerivad. Usun, et ei ole meeldiv noortekampa minna laiali ajama minna, aga kui järjepidevalt seda teha, siis nad niimoodi ka ei koguneks,“ leiab Kai.

„Nii nad tunde ja tunde seal jõlguvad. Pole ka ime, et koroonaviirus jõudsalt levib. Kui need noored ise kergelt põevad või tundemärke ei oma, aga kaubanduskeskuses seda levitavad – mida me tahame? Ja ometigi oleks kevadine piirang võinud olla ju piisav, et poed pingutaksid, et saaksid avatud olla,“ on Kai nähtus pettunud.