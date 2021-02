Lugejakiri | Iga laps vajab rõõmsat vanaema 

„Vanaema kupatas lapsed enne sõiduteele minekut üles ja võttis kelgud kätte. Lastele aga korraldas võistluse, et kes vanaema märguande peale kiiremini startida jõuab. Siinkohal tasub selgitada, et vanaema andis stardi alles pärast seda, kui roheline juba fooris oli süttinud. Tark naine! Ka naise kõrva olev paarike vaatas seda vanaema ja neid lapsi, vaatasid ja naeratasid helgelt. Kui me ristmikul kohtusime, siis nägin, kuidas vanaema läbi ilmselge väsimuse nakkavalt naeratas. Väsinult, aga rahuololevalt. Sammuke jäi puudu, et oleks talle juurde astunud ja kiitnud. No nii tore vanaema tundus! Ei tahtnud ristmikul tema hoogu lastega peatada, aga tahan nüüd neid vanaemasid kiita, kes jaksavad ja leiavad aja, et olla vanaema. Seda ka siis, kui ehk endal mõnikord raske,“ kiidab Sandra.