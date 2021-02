Lugejakiri | Mees mind tahab, aga mu last omaks ei võta 

„Oma lapsest ma loobuda ju ei kavatse. Ja elada nii, et mees lapsest välja ei tee ega sõbralik temaga pole – see pole võimalik! Ometigi on mul mehe vastu tunded tekkinud. Minuga on ta armas ja õrn. Äkki ei oska ta mu lapsega suhestuda ? Aga kui see ei muutugi?! Mis ma siis teen?" on naine õnnetu.