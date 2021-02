Lugejakiri | Spordirõivad õuetunniks käivad vanemale üle jõu 

„Mul ei ole enda lapse heaolu jaoks millestki kahju, aga olegem ausad, et korralikud spordirõivad talveks on päris kulukad. Seda eriti juhul, kui su laps kasvab ja kuba kuu hiljem võivad need väiksed olla. See ongi põhjus, mis ajab mind väga marru, et õpetajad tahavad veelgi madalamate temperatuuridega lastega õues kehalist teha. Mul pole ju õuetundide vastu midagi, aga sportimine taoliste temperatuuride juures vajabki erilisemat rõivastust, mida keskmine pere meie riigis lubada ei saa. Ja tunnistan, et meie pere ei käi iga nädalavahetus koos sportimas, et meil see ka hinges kohe niivõrd oluline oleks, et üheks tunniks kehalises sellist kulutust teha,“ selgitab ema.