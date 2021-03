Tore on näha, et mitmed populaarsed ingliskeelsed publikatsioonid on ka lõpuks eesti keeles olemas ja võidukäiku tegemas. Lugesin juba möödunud aastal Gary John Bishopi raamatut „Lõpeta enda peetimine!“ (Pegasus, 2021) ja mul on väga hea meel, et see on nüüd ka Eestis laialdasemalt kättesaadav, sest tegu on väga praktilise üllitisega.

Nagu autor kirjutab: „Kui sa tahad, et su elu oleks teistsugune, pead selle teoks tegema. Kogu maailma mõttetöö, meditatsioonid, planeerimine ja rahustid ei aita sinu elu parandada, kui sa ise pole valmis tegutsema ja oma elu muutma. Kui tahad, et elus läheksid asja sinu soovide järgi, ei saa sa jääda „õiget tuju“ ootama. Samuti ei saa loota sellele, et ainult positiivne mõtteviis kõik paremuse poole pöörab. Sa pead minema välja ja hakkama tegutsema.“ (lk 159–160).