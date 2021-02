Kultuur LUGEMISSOOVITUS | Menuki „Sosinamees“ autori uus raamat on stephenkingilik lugu, milles reaalsus põimub painajaliku salapäraga Terttu Jazepov , täna 09:00 Jaga: M

Foto: Terttu Jazepov

Alex North on valmis saanud uue teosega, mis on tõeline maiuspala põnevikuarmastajatele – reaalsuse põimumine ebamaisega ja üllatavad keerdkäigud garanteerivad, et lugeja ei pane raamatut käest enne, kui see on läbi.