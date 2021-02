Naine Kiri peatoimetajalt Merle Luik , täna 03:00 Jaga: M

Retseptiraamat

Kui suurem osa aastast on meie pere toidulaud pigem mitte-eestlaslik (selle nädala menüüsse on kuulunud laste nõudmisel näiteks liibanonipärane lambahautis, mereannipaella safraniga ja Vietnami supp Po Bho – eks see tuleb suurest rännuigatsusest), siis vähemalt kord aastas – see on vabariigi aastapäeval – katan ma laua nagu üks Eesti perenaine muiste. Ikka must leib ja kama, kodus tehtud pasteet ja muu hea-parem-kodumaine pealekauba. Muide, minu jaoks on see pea ainus võimalus legaalselt kamast süüa valmistada, kuna peres peale minu keegi kama eriti ei armasta. 24. veebruaril antakse andeks.