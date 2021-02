Paide muusika- ja teatrimaja direktor Vabariigi aastapäeva kontserdi eel: oleme rõõmsas ootusärevuses 

Oleme Paides rõõmsas ootusärevuses. Kindel teadmine, et seekordne Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert tuleb ilma publikuta ja meie majas, jõudis meieni eelmise aasta lõpus. Maja on väliselt üsna heas korras, aga vaatasime siiski kõik kriitilise pilguga üle ja siit-sealt kohendasime. Ka erinevad meeskonnad käisid uurimas, kas meie süsteemid peavad vastu. Me ise värvisime oma suure saali põranda üle.