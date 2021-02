Naistelehe kultuuriuudised: vaata Enn Lillemetsa autorifilmi ja naudi lõbusat teatritükki  

«Miniatuurid mälupõhjast» Foto: kirjastus Salv

«Ega meid «eestiaegseid» palju enam alles olegi,» kirjutab Aino Pervik oma mälestuste vihikut sisse juhatades. Nagu pealkirigi ütleb – «Miniatuurid mälupõhjast», nii kerkivad mälukillud lugeja ette pealtnäha juhuslikena. Ent pole seda siiski. Et kirjeldada ajaudust kinnipüütud hetki just nii, nagu Pervik seda teeb, on vaja üht pikka inimiga ja kirjanikusilmi. Ka lugeja justkui näeb seda ammust suve, kui Balti jaama taga ootasid troskad; aega, mil tähistati Palusalu olümpiavõitu või Liina Reiman mängis Estonia laval. Kullakaaluga hetked on Aino isast, kes töötas velskrina, aidates kõiki – vange, metsavendi, sünnitajaid, klaasitehase töölisi, kelle soontesse lõikas klaas. Poeetiline raamat inimestest ja maastikest, keda/mida enam pole.

«Professor sai värske õhu mürgituse» Foto: Teet Malsroos

Vana Baskini teater on mööda Eestimaad tuuritamas Gerda Kordemetsa lavastusega «Professor sai värske õhu mürgituse». Kuigi filmi «Mehed ei nuta» on tuhat korda nähtud, toovad sealt tuttavad stseenid ka laval rõõmsa naeratuse suule. Pealegi on see ikkagi päris uus lugu, mis kasvas välja filmist leitud detailidest. Näiteks liblikavõrk saab omaette kujundiks. Segunevad film ja filmi tegemine. «Lavastuses me tegeleme kahe legendiga ehk siis Sulev Nõmmiku isiku legendi ja filmi «Mehed ei nuta» legendiga,» on rääkinud lavastaja. Ka näitlejate seltskond on võrratu: Ott Sepp, Indrek Taalmaa, Marika Korolev, Kalle Sepp, Ivo Reinok / Juss Haasma, Inga Lunge. Lavastuses kõlab hoogsaid laule, mis pärit ajast, kui film sündis.