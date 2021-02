Kultuur GALERII | Neli kujundajat avaldavad, kuidas sündisid eelmisel aastal ilmunud teosed Helina Piip , täna 18:00 Jaga: M

Kui raamatut kätte võttes tead kohe, kes on selle kirjutanud ja sinna pildid joonistanud, siis kujundaja isik jääb enamasti tagaplaanile. Seekord said aga pai just nemad. Neli kujundajat meenutavad, kuidas sündisid 2020. aasta kaunitarid.