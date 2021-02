Arhitekt Raul Vaiksoo eestlaste kodude muutumisest: elutuba läheb väiksemaks, söögituba suuremaks 

Raul ei tee saladust, et talle meeldib kõik, mis liigitub vana kooli alla. Kui oleks vähegi tehtav, sõidaks mees endiselt hobusaaniga mööda lumiseid tänavaid, nagu vahel harva lapsepõlves. «Ma ise muidugi autot ei juhi,» mainib ta möödaminnes. Tuntud arhitektil pole taskus ka mobiiltelefoni ja moodsas maailmas näib see fakt pea kaheksanda ilmaimena. «Jube popp ja põnev oleks hobusega sõita, aga nendega me enam tänavatele tagasi ei tule. Olen ajalugu liiga palju tudeerinud ja tean, et see pöörane maailm tormab edasi, tagasiteed pole.»