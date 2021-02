Kristi Kallas: Siimu abikaasa rollis oli lihtsam. Kaja pärast muretsen emana rohkem 

Kristil (72) on Eesti ajaloos kanda põnev roll: aastaid oli ta Eesti peaministri abikaasa, nüüd aga ema. Naine pakub, et oskab just tänu abikaasa Siim Kallase kõrval seismise kogemusele paremini mõista kõiki neid raskeid momente, mis valitsusjuhi ametis ette võivad tulla. Ometi on peaministri ema olla veidi keerulisem. «Siimu karjäär tippametnikuna algas üsna vara ja mina jõudsin abikaasa rolliga harjuda. See oli meie ühise kasvamise osa. Kaja on mu tütar ja iga vanem muretseb oma lapse pärast alati,» selgitab ta.