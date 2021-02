Eneseareng 17 harjumust, mis võtavad aega kõigest ühe minuti, aga muudavad su elu Toimetas Terttu Jazepov , täna 13:00 Jaga: M

Foto: Pexels

Kas tahad sel aastal olla tervislikuma eluviisiga, saavutada oma eesmärgid ja tunda end õnnelikumana? Seda on alati lihtsam öelda kui teha. Kuidas selliste muudatustega üldse alustada? The Everygirl selgitab, et muutused ei pea alati olema kallid ega aeganõudvad. Tihti piisab ka kõigest 60 sekundist, et midagi muuta, ja kui oled nende 17 harjumusega järjepidev, võid peagi ka erinevust märgata!