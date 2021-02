Spordibränd adidas liitus karusnahavabade moeloojatega 

Ehkki adidas ei müünud juba varem karusnahast tooteid, võtab bränd tänase lubadusega karusnahast täielikult loobuda selge seisukohta loomade heaolu kohta. Maailma ühe suurima spordirõivabrändina on adidas eeskujuks teistele firmadele, et aina enam võetaks kasutusele loomasõbralikud alternatiivid. Loomade eestkoste organisatsioonil Loomus on koos Fur Free Alliance'iga (eesti keeles karusnahavaba liit) hea meel tervitada adidast kui 1500. rõivafirmat, kes liitus “Fur Fur Retailer” programmiga ja hindab loomade heaolu.



Loomuse kommunikatsioonijuht Annaliisa Post ütles, et tal on suur rõõm, et ümmarguse numbri täitumist tähistavaks liitujaks osutus Eestiski populaarne rõivabränd. “Kogu maailm liigub karusnahavaba moe suunas ning on tore näha, et suured ettevõtted on valmis olemaks teejuhiks ja eeskujuks. Ma arvan, et iga programmiga liituja – olgu ta pisike tegija või moemaailmas tuntud nimi – on suur väärtus ja aitab edasi kanda sõnumit, et on aeg jätta karusnahk minevikku ning otsida jätkusuutlikke ja loomasõbralikke alternatiive.”



“adidas juhindub jätkusuutlikkuse põhimõttest nii kõigis tootevaliku valdkondades kui ka üldisemalt kogu oma äritegevuses,” selgitab adidase säästva arengu asepresident Frank Henke.