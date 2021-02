Eneseareng „MÕTTEKOHT“ | Kunst ja teraapia: kuidas loomist enda kasuks tööle panna? Silja Paavle , täna 13:19 Jaga: M

"Igaüks on kogenud, et kui ta teeb midagi talle meeldivat, eriti kui see on kunst, siis mõjub see teraapiliselt," räägib kunstiterapeut Ethel Espenberg ning räägib värskes Naistelehe podcastis Mõttekoht, millal muutub kunst tegelikult teraapiaks ja kuidas sellest oma igapäevategemistes tuge leida.