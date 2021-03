LUGEMISSOOVITUS | Sarah Knight lajatab uues teoses nii kõvasti, et tallalakkujad teevad läbi uuestisünni 

Knighti lähenemine teemadele on alati olnud nagu sõõm värsket õhku – heietamisele tema teostes kohta pole ning asja tuumani jõutakse kohe. Nii on ka raamatus „P*rsse, ei!“ (Tänapäev, 2020). Kui oled üks neist, kes vastab inimeste soovidele alati jaatavalt, sest ei taha või oska ära öelda, on Sarah’l sulle kümneid nippe, kuidas järgmisel korral loobuda nii, et see ühelegi osapoolele haiget ei teeks ega solvumist põhjustaks.

Samal teemal Kultuur Kino, kontsert, raamat Autor jagab nn jaatajad nelja kategooriasse, milleks on sariabistaja, ülepingutaja, pannilakkumispaniköör ja sabassörkija. Igale kategooriale on just neile iseloomulikud käitumismustrid, millest Knight ka põhjalikult räägib. Raamatus on tohutult palju näiteid, nii et tegu on täiesti praktilise käsiraamatuga, mitte teosega, mille loed läbi ja mõtled, kas see raha oli ikka seda väärt.