Peatoimetaja veerg 

Tookord arutasime perega tõsimeeli, et paneks siit pori ja vihma käest kuskile soojale maale plehku. Kliima- ja koroonapagulasteks. Kevad ju tõestas, et nii mina kui ka abikaasa saame töötada ükskõik kus – on küll keeruline ja tüütu, aga sisuliselt pole vaja muud kui normaalset arvutit ja kiiret internetti.