Kaja tõi naistekaabu pildile! Kuidas peakate aga õigesti ja stiilselt välja kanda? 

Staažikas moetoimetaja ja -kunstnik Anne Metsis ütleb, et temalgi on olnud meestekaabu moega kübar. Tõsi, see oli… aastal 1983. «Lasksin selle endale vormida teenindusmajas moeõppejõu soovitusel. Et oleks soliidne õppetööna valminud redingotti hindamisel demonstreerida,» meenutab ta ja lisab, et seejärel sai kübarat ka paar korda kantud, ent omaks see peakate ei saanudki.