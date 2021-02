Seitse küsimust naistearstile enneaegse menopausi kohta 

Keskeltläbi peatub naistel munasarjade talitlus umbes 50.−51. eluaastal. Kõige märgatavamaks tunnuseks on menstruatsioonide lakkamine. See võib toimuda järk-järgult mõne aasta jooksul – menstruatsioonide esinemine muutub ebaregulaarseks ja/või harvaks – või nii-öelda päevapealt. Kuna munasarjad toodavad erinevaid hormoone, võivad mõned naised seda hormoonide suhteliselt äkilist puudumist tajuda näiteks kuumahoogude, unehäirete, meeleolumuutuste ja mitmete teiste sümptomitena. Kõige viimast iseeneslikku menstruatsiooni nimetatakse menopausiks. See on alati tagantjärele hinnang – viimase menstruatsiooni aega ei ole võimalik ette ennustada.