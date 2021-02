Bali saarel talvituv Keili Sükijainen: unistuse elluviimise nimel tuleb tegutseda 

Jaanuaris paistis Eestis päikest natuke alla 15 tunni. Pole siis imestada, et mõni kaasmaalane pakib võimalusel kodukontori kokku ja kolib soojemasse kliimavööndisse. «Soojal maal olles ei pea ainult puhkama, saad siin elada täpselt samasugust elu nagu Eestis,» ütleb viimased paar kuud Balil veetnud Keili (29). Tema naabruskonnast leiab teisigi eestlasi – näiteks kaks tublit neidu töötavad üritusturunduse agentuuris ja mõnigi firmapidu sai organiseeritud just sealt. Lisaks saab mitme maa ja mere tagant edukalt kohvikut juhtida. «Seega ärge rääkige, et ei saa või pole võimalik – on küll!» kinnitab saatejuht.