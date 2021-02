Üllatav ese, mis ei puudu kunagi Heidi Klumi käekotist 

GALERII

Heidi Klum Foto: SplashNews.com

Supermodell Heidi Klum on ühes intervjuus maininud, et pistab peaaegu alati kodust väljudes käekotti küünelakieemaldi, kuna armastab efektseid küüsi, ent samas vihkab, kui lakk küüntelt kõige valemal hetkel kooruma hakkab. Kui ka sina oled silmatorkavate küünte fänn, tasub Heidilt see nipp üle võtta!