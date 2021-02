Kultuur Džässlaulja Ivi Rausi: teame ju ajaloostki, et kannatused panevad looma Silja Paavle , täna 07:00 Jaga: M

Foto: Kristi Kullerkupp

«Ma ei usu, et oleksin õnnelikum, kui raadiojaamad hommikust õhtuni mu muusikat mängiks,» lausub džässlaulja Ivi Rausi. Põhiline, et ka harva eetris kõlades ulatuks looming nendeni, kelleni see peab jõudma.