Kultuur Kirjastuse Varrak peatoimetaja raamatusoovitused: tundub, et praegune aeg soosib novellide sündi Helina Piip , täna 16:00 Jaga: M

Neljas Kirjandustänava festival Kadriorus Koidula tänaval. Foto: Teet Malsroos

Kuna Varrak ei saanud segaste aegade kiuste 6. veebruaril tähistada oma 30. sünnipäeva nii, nagu oleksime soovinud, otsustasime, et terve see aasta on Varraku juubeliaasta!