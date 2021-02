Lugejakiri | Mees teeb süüa küll endale, aga lapse jätab nälga 

„Mul on ideed otsas. Kokaraamatus olevad söögid nõuavad mingeid väga erilisi komponente, aga kõik senised on enda jaoks tüütuks muutunud. Tegemine ja ka söömine. Aga mees teeb harva süüa. Ta kavalalt enne mind koju saades teeb kiirnuudleid ja kõik! Lapse jätab kah nälga. No õigemini eeldab, et too saab ise kapist võileiva kätte. Ja nii tulengi mina töölt ja hakkan kõigile süüa tegema. Mul samuti pikk tööpäev ja tahaks puhata. Mees on nõus küll poes käima ja prügikasti välja viima, aga seitse päeva nädalas pean mina kokkama ja pliidi ees keerutama. Mind ajabki nüüd närvi see, et endale leiab küll midagi söödavat ja teeb, aga naisest ja lapsest justkui suva. Ma ei teeks iial endale süüa ja unustaks teised,“ on Tiina mehes pettunud.