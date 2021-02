Lugejakiri | Naabrimees nühib pidevalt oma autot, aga sellel on ka teisi häiriv pool!

"Ta käib päevas vähemalt viis-kuus korda oma auto kõrval seda imetlemas. Tegu on Toyota Corolla hübriidiga, mis ei ole ju kah just nii eriline, et seda pidevalt imetlema või kontrollima peaks,“ selgitab Tarmo.

„Ühe naabriga viskame vahel nalja, et varsti nühib värvi kah autolt maha. No muidugi tore, et oma autost hoolib, aga sellel on ka teine pool. Enda auto eest hoolitseb ja küürib, aga seda ei märka, et auto hari käib kõlks ja kõlks vastu teisi autosid. Ise kummardab ja kükitab enda auto ümber, aga toetub teiste naabrite autodele. Ja kui oma sõiduki juures suitsetab, siis tuha ja koni võib vabalt visata teiste autode suunas – jah?! Paras naljanumber ikka,“ leiab Tarmo.