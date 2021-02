Lugejakiri | Naine kurdab: minu mehe raske valik – kingitus naisele või õlu endale 

„Ma võin aru ju saada, et tulla võib ootamatuid kulutusi, miks mõnikord tuleb plaane teistmoodi teha, aga no kuulge – sünnipäev on ju terve aasta ette teada,“ ei leia Urme ome mehele enam vabandusi.

„Ma andsin talle ka ammu vihjeid, mida ma sünnipäevaks tahan. Jõudis see päev detsembris kätte ja sain juba ta olekust aru, et ei tule kingitust. Aga õlut palgapäeval endale ostab küll. Ja nii iga kuu! Tegime isegi diili, et teeb kingituse mulle järgmine kuu, aga kas ma jaanuaris sain siis midagi? Ei! Nüüd juba ka veebruari palk tal tulnud, aga suur vaikus ainult. Enam ma ei tahagi midagi. Ja ta võib heaga kõik tähtpäevad selleks aastaks unustada,“ on Urme otsustanud, et sel aastal ta mehele ühegi tähtpäeva puhul üllatusi ja kingitusi ei tee.

Naise sõnul on senini tema suhtes olnud see, kes üllatab teatripiletite või ootamatute õhtusöökidega.