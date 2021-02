Lugejakiri | Mida teha, kui eks viis lapsi rämpstoitu sööma 

„Läksime mehega peaaegu kaks aastat tagasi lahku. Esmaspäevast reedeni on lapsed enamasti minuga, et nädalavahetused isaga veeta. Kõik võiks korras olla, aga mind häirib hirmsasti, et isaga käivad lapsed iga nädalavahetus kiirtoitu söömas. Kui me veel koos elasime, siis jõudis meie toidulauale burger ehk korra või kaks aastas. Needki olid väga erandlikud sünnipäevad või üritused, mida me ise ei korraldanud,“ kirjutab 39aastane Kaie.

Naise sõnul on lastel tervis küll korras ja ka ülekaaluga muret pole, aga Kaie ise pooldab väga kontrollitud ja tervislikku toitu.

„Terve nädala ma keedan ja küpsetan, et erinevad toidugrupid kaetud oleks. Nädalavahetusel on ainult pitsa, burger, friikartul ja magusad karastusjoogid. No milleks? Meil on eksiga pidevalt tülid sel teemal. Ta ise käib jõusaalis ja jooksmas – mitte ei saa aru, miks ta ka end taolise toiduga peab hävitama,“ lisab Kaie.

Naine saab aru, et ei saa kuidagi kätt ju ette panna, aga niisama midagi tegemata ta praeguse olukorraga leppida ei suuda.