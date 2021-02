Kuidas valida õiget baaskreemi? 

Baaskreemid on niisutus- ja kaitsekreemid, mille koostis on nahale võimalikult turvaline. Neis puuduvad värvi- ja lõhnaained ning allergiarisk on viidud miinimumini. Kreemid sobivad hästi ka tervele nahale, ent väga oluline roll on baaskreemidel just kuiva, allergilise, tundliku või kergelt põletikulise naha hoolduses. Ideaalselt sobivad baaskreemid laste õrna naha ning eakate kuiva ja tundliku naha leevendamiseks, samuti rasedatele.