Eestlane vastutab Põhja-Ameerika menuka suusakeskuse turvalisuse eest: see on füüsiliselt väga nõudlik töö 

Lõhkeainet veetakse mägedesse põhjusel, et seda plahvatama pannes lastakse järskudelt mäetippudelt alla laviiniohtlik lumi ja sel moel tagatakse talisportlaste ohutus. «Siin on kolmandik nõlvadest nii ekstreemselt järsud, et laviini tekkevõimalus on tõenäoline ning laviinikontroll igapäevane,» kirjeldab Raplast pärit Ene (29). Naine töötab Ameerikas Colorado osariigis selle kandi ühes menukamas Breckenridge’i suusakeskuses juba kaks aastat.