Matkajuht annab nõu: kuidas talvel õues romantiline kohting korraldada 

Looduses käimine on populaarsem kui kunagi varem, sest koroona-aasta on oluliselt piiranud paljusid vaba aja veetmise võimalusi. Üks viis oma kaaslast valentinipäeva puhul üllatada on korraldada kohting õues, mis sisaldab nii aktiivset tegevust kui ka romantilist piknikku. Matkajuht Argo Linnamäe kinnitab, et jalutuskäik matkarajal või retk rabas on hea viis kahekesi kvaliteetaega veeta. „Praegu on lumerohkuse tõttu looduses väga eriline aeg: metsas on omapärane summutatud vaikus, mida ei saa kuulata ühelgi teisel aastaajal. Selge ilmaga avaneb võimalus imetleda tähistaevast ja nutitelefonidele mõeldud äppide abil saab isegi taevakehi tundma õppida. Kui veab siis näeb praegusel aastaajal isegi virmalisi,“ julgustab ta.

Romantiline kohting õues võiks sisaldada liikumist nagu näiteks matkamine, suusatamine või uisutamine, sest külma ilmaga on sooja hoidmiseks oluline aktiivne püsida. Pärast aktiivset tegevust on kirsiks tordil väike piknik sooja toiduga keset lumist metsa. Linnamäe kinnitab, et kui matkaks hästi valmistuda, riietuda kihiliselt, võtta piknikuks kaasa sooja suppi ja teed ning nutiseadmetel akud täis laadida, siis saavad meeldejääva ja toreda elamuse ka need külmakartlikud inimesed, kes ei ole harjunud talvel õues pikalt viibima. „Kes aga tõeliselt erilist elamust soovib, see võib proovida ka näiteks metsas ripptelkidega ööbimist, mida aitavad läbi viia professionaalsed matkakorraldajad. Talvel metsas ööbimine on tõeliselt romantiline ja õige varustusega täiesti tehtav.“

Kuidas sihtkoht valida?

Neile, kes ei ole talvised metsaskäijad, soovitab matkajuht Linnamäe valida mõni tuntud matkarada: „Kes ei ole harjunud talvel metsikus looduses matkama, võiks alustuseks valida mõne tähistatud raja, kus on lõkkeplats ja kuivad halud, lauad-pingid ja enamasti isegi kuivkäimla. Sellised mugavused lubavad olemist natuke harjumuspärasemalt nautida.“

Selge ilma korral tuleb tähistaeva imetlemiseks või virmaliste märkamise lootuses minna suurlinnadest eemale, et valgusreostus ei takistaks vaadet. Tallinnast vaid mõnekümne minuti kaugusel on näiteks Jägala juga, kus saab imetleda jäätunud veejuga ja pilgu taevasse suunamisel tähti imetleda. Lahemaa rahvuspagi poolsaartel on vähe valgusreostust ja palju kohti, kus lihtsalt rannikul või metsas matkata. Näiteks Pikanõmme vaatetornist avaneb imeilus vaade igasse ilmakaarde. Kasuta kompassi või kompassi-rakendust nutitelefonis, et määrata õige suund.

Mida kaasa võtta?

Romantilise kohtingu korraldamiseks võiks kaasa võtta mõned vahendid meeleolu loomiseks. Kui korraldada piknik ametlikul lõkkeplatsil, siis on romantilise meeleolu loomiseks lõke juba piisav. Kes soovib keset metsa täiesti privaatset piknikku teha, sellel tasuks meeleolu loomiseks kaasa võtta õueküünlaid ja patareidel töötavaid LED-lampe, millega piknikuala kaunistada. „Soojaks istumiseks võiks kotis olla termomatt või lambanahad, sest paigal istudes tuleb hoolitseda selle eest, et endal ja kaaslasel kiiresti jahe ei hakkaks,“ juhendab Linnamäe. Lahkudes võta kindlasti kõik asjad kaasa, ära jäta metsa ka tühjaks põletatud küünlatopse.