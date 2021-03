LUGEMISSOOVITUS | Morbiidne, ent humoorikas raamat, millest selgub, kas kassid ikkagi söövad surnud omanike silmamune või mitte 

Matusekorraldaja Caitlin Doughty on koondanud inimestele kõige enam huvi pakkuvad küsimused surma kohta ja avaldanud raamatu „Kas kass paneb mu silmamunad nahka?“ (Tänapäev, 2020). Paarikümnele küsimusele on ka põhjalikud vastused, mis kõik on edasi antud läbi huumoriprisma (sest teisiti ei oleks tõenäoliselt võimalik sellist tööd teha).

Minu üllatuseks selgus raamatust, et kosmoses suremine on palju keerulisem kui lihtsalt n-ö plahvatamine (ma olen liiga palju multikaid vaadanud) ja et inimeste juuksed ja küüned ei kasva pärast surma edasi, sest „juuste ja küünte kasvamiseks on vaja, et su keha toodaks glükoosi, mis omakorda võimaldab luua uusi rakke. [---] Aga kogu see glükoosi valmistamise ja rakuloome protsess lõpeb surma saabumisel. Surm tähendab, et enam ei teki uusi küüsi ega mingeid lopsakaid uusi lokke.“ (lk 190)