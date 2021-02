Kuidas aru saada, kas vestluspartner valetab? 

Rotterdamis asuva Erasmuse ülikooli teadlased lasid katsealustel rääkida üha hullemaid valesid ning jäädvustasid nende kehakeele. Ilmnes, et valevorst kipub vestluspartneri žeste matkima. Tihtipeale teeme seda alateadlikult, kuid vestluskaaslase automaatne matkimine sageneb valetamise käigus. Põhjuseks on see, et valetaja aju töötab palavikuliselt – valetada on raskem kui tõtt rääkida. Nii ei jaksa valetaja oma kehakeelt kontrollida ning see muutub automaatseks.