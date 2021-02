Suhted Gaasikeerajad ja armupommitajad: kuidas tunda ära manipulaatorit? Siret Mägi , täna 18:45 Jaga: M

MANIPULEERIJA HAARDES: Manipuleerija jaoks olete juba teisel kohtingul tema elu armastus, hingesugulane, kellega ta tahab alatiseks kokku jääda ja abielluda. Kui ohver on võrku püütud, hakkab pihta gaasikeeramine, mille eesmärk on tekitada teisele tunne, et ta on kas hull, loll, halva mälu, nägemise või kuulmisega. Foto: Vida Press

Kas uus kallim kappas su ellu nagu prints valgel hobusel ja võttis kõik probleemid enda õlule? Kuid kas nüüd teeb ta halvustavaid märkusi ja sa tunned ennast süüdi, et oled säärast imelist inimest pahandanud? Võib-olla oled sa hoopiski kohtunud moodsa aja manipulaatoriga. Selliseid käitumisviise nimetatakse armupommitamiseks ja gaasikeeramiseks ning need on väga levinud taktikad teiste inimestega manipuleerimisel.