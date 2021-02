Nipid Victoria Beckhami kosmeetikult: kuidas hoolitseda silmaümbruse naha eest 

1. Kasuta õhtuti retinooli või AHAd, et silmaümbruse nahka õrnalt koorida

"Kasutan õhtuti tihti retinooliga hooldusvahendit, et surnud rakud õrnalt eemaldada ning kollageeni tootmist edendada. See aitab kaasa ka seerumite, kreemide ja niisutajate imendumisele ning paneb silmaümbruse naha rohkem särama."

"Kasuta päeval antioksüdantidega seerumit ja seejärel SPFiga kreemi, et kaitsta õrna nahka UV-kiirguse ja keskkonna kahjulike mõjude eest. Ära unusta kanda päikeseprille, et vältida silmade kissitamist."

"Silmaümbruskreemi valides jälgi, et tootes oleks hüaluroonhapet, mis niisutab nahka, ja keramiide, et naha niiskustase säiliks. Retinool stimuleerib rakkude uuenemist ja kollageeni tootmist. C-vitamiin aitab nahal püsida elastne ja särav ning takistab vabadel radikaalidel nahka kahjustamast. Peptiidid stimuleerivad kollageeni tootmist, E-vitamiin on hea niisutaja ja rahustava toimega ning kaitseb samuti vabade radikaalide eest."