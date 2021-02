„MÕTTEKOHT“ | Kuidas mõjutavad suhted vanematega laste vaimset tervist? 

Miks on oluline laste ja vanemate hea suhe ja emotsionaalselt tugev side? Kuidas mõjutab laste vaimset tervist see, kui tema vanem tema kallal näägutab ja tänitab? Kuidas mõjutavad laste ja vanemate suhted laste vaimset tervist? Millal on põhjust oma lapse pärast muretseda? Mida teha, kui lapsevanemana kipub kannatus kaduma? Neile ja ka teistele väga olulistele annab vastuse tänane Naistelehe podcast Mõttekoht.