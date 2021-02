Ilu ja mood NÄO KÕIGE ÕRNEM PIIRKOND – silmaümbrusest peegeldub vanus, elustiil ja emotsioonid Mari Laasma, Dr. Mari Laasma kliiniku esteetilise meditsiini arst , täna 10:12 Jaga: M

Foto: Istockphoto

Silmaümbruse nahk on üks õrnemaid piirkondi meie näos. Seal pole peaaegu üldse rasunäärmeid ja rasvkude on tunduvalt õhem ja tundlikum kui kogu ülejäänud nahk. Anatoomiliselt keerukas piirkond on ka esteetilise meditsiini jaoks üks väljakutsuvamaid.