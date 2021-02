Suhted Etiketi asjatundja: lõua all või kõrva küljes tilpnev mask pole hea toon! Kristiina Sika , täna 06:30 Jaga: M

Tänavavaatlus maskidest. Foto: Merilin Ulm

On käitumisreegleid, mis olid, on ja jäävad, aga ka neid, mis on tulnud ja siis kadunud. Praegu laialt leviv viirus on paljudele niigi muutuvatele lauakommetele toonud aina lisa. Rõhutama on hakatud kätepesu vajadust ja kahte täiesti uut ja tähtsat nõuet: kandke maski ja hoidke vahemaad!