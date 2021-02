UUS ALGUS | Pensionipõlves kodumaale ravimtaimi koguma ja külaelu edendama 

Helgi on Võhandu jõe ääres sündinud-kasvanud ja talutöid teinud. Siiski teadis ta juba lapsest saati, et temast saab meditsiiniõde. „Koolis küsiti, kelleks tahate saada. Viis tüdrukut tõstis käe, et meditsiiniõeks, mina nende hulgas. Aga meditsiinitöötaja sai ainult minust.“