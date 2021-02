Blogid JÄRJEJUTT | Elvi poelood: kaebajast vinguviiul ja kavalpeast leivavaras Kaie Nõlvak , täna 11:09 Jaga: M

Elvi kui kultuuritöötaja kogemustega proua kirjutab ja lavastab Tabivere eakate seltsingu Lumeroos pidudeks sageli lühinäidendi või humoorika etüüdi. Elvi on vasakpoolne kloun. Foto: Aldo Luud

Elvi Karus (78), kes oma energilisuse poolest passinuks paljudesse ametitesse, on elus leiba teeninud peamiselt müüjana – enamasti Tartumaal Tabiveres poes, aga ka turul. Praegu pensionipõlve pidav naine on lahkesti nõus mälestusi jagama. Lood on kirja pannud Kaie Nõlvak.