ÜHE PILDI LUGU | Füüsik Peeter Paris: esimesed laskumised tegin luhal oleva prügimäe nõlval 

Peeter Paris: „Päris täpselt ei teagi, millal pildid tehtud on. Mu riietuse, eriti mütsi järgi võib arvata, et isa tegi need klõpsud oma Baby Boxi kaameraga 1959. või isegi 1958. aasta talvel. See pika tutiga päkapikumüts meeldis kõigile, peale kandja enda. Samas ega see päris vastukarva ka olnud. Oleme liugu laskmas Emajõe lammi serval Valgeveski kohal. See, et enne laskumist rühin mäkke, iseloomustab ajastut, mil igal künkal polnud tõstukeid ega eskalaatoreid.“