Naisteleht katsetab: kuidas valmib soe kõhutäis talvisel matkaplatsil 

Kuigi RMK on üle Eesti ohtralt ette valmistanud lõkkeplatse ohutu tule tegemiseks ja grillimiseks, ei tundu ühepäevasel talvematkal välitingimustes söögitegemine kuigi ahvatlev. Ehk äärmisel juhul võiks seal viinerit sussutada või vahukommi kärsatada. Seda põhjusel, et lõkke tegemine praeguste ilmadega on justkui tõsiselt tujuka teismelise taltsutamine – kunagi ei tea, kas leidub sobivaid puid ja kas need põlema lähevad. Lisaks peab kaasa võtma vana paja, mida pärast väga mõnus koju tarida pole, sest see muutub üsna nõgiseks.